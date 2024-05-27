شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمخيمات النازحين فى رفح الفلسطينية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة القاهرة الاخبارية، لحظة استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمخيمات النازحين فى رفح ألفلسطينية، وأكدت الناطقة باسم الهلال الأحمر ألفلسطينى، نيبال فرسخ، أن الجيش الإسرائيلى استهدف منطقة فى رفح تضم آلاف النازحين، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى ألفلسطينى إن أكثر من 30 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال لمخيم للنازحين شمال غربى رفح ألفلسطينية، حسبما ذكرت القاهرة الاخبارية.

وأضاف متحدث الدفاع المدنى ألفلسطينى للقاهرة الإخبارية أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال فى المجزرة التى ارتكبها الاحتلال شمال غربى رفح ألفلسطينية، مضيفا أن الاحتلال يضرب بكل الأعراف الدولية عرض الحائط، مؤكدا ان الاحتلال يقتل ألفلسطينيين فى قطاع غزة بدم بارد.

وأشارالمتحدث باسم الدفاع المدنى ألفلسطينى أن الاحتلال استهدف مناطق فى رفح ألفلسطينية صنفها واعتبرها فى السابق مناطق آمنة للنازحين، مؤكدا أن غزة تواجه أزمة كبرى لعلاج المصابين فى ظل تدمير الاحتلال المنظومة الصحية.