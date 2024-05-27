شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنى الفلسطينى: مجزرة الاحتلال بمخيم النازحين تعكس الإصرار على عمليات الإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الوطنى الفلسطينى، إن المجزرة التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم للنازحين، تعكس إصراره على استمرار عمليات الإبادة والتدمير وارتكاب المجازر، وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكرى على مدينة رفح الفلسطينية.



وأضاف المجلس، فى بيان صادر عن رئاسته، أن ارتكاب المجزرة بحق المدنيين النازحين يفضح كذب ادعاءات الاحتلال الدموى بوجود مناطق "آمنة" فى رفح الفلسطينية.



وأكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لأى إجراءات رادعة للاحتلال العنصرى وتجاهل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، هى بمثابة ضوء أخضر للاحتلال لممارسة المزيد من القتل والتدمير، التى تعتبر الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين.



وأضاف المجلس "نطالب المجتمع الدولى والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدى وفاعل لإجبار الاحتلال على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وعدم الاكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف، وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء".