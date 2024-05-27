شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يثمّن قرار سلوفينيا بدء الإجراءات الداخلية للاعتراف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمَّن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، قرار سلوفينيا بدء الإجراءات الداخلية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى خطوة تعكس موقفًا مبدئيًا يدعم الحق الفلسطينى.



وقال الصفدي، فى تغريدة عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقًا): "نثمن عاليًا قرار سلوفينيا بدء الإجراءات الداخلية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فى خطوة تعكس موقفًا مبدئيًا يدعم الحق الفلسطينى تبدّى بوضوح فى مواقف سلوفينيا فى مجلس الأمن والجمعية العامة وجهودها لوقف العدوان على غزة.. كل الشكر لوزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فاجون".