شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ردينة: استهداف خيام النازحين مجزرة فاقت كل التوقعات وتتطلب تدخلا فوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلى لخيام النازحين فى رفح بشكل متعمد، هى مجزرة فاقت كل الحدود، وتتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التى تستهدف الشعب الفلسطينى فورا.



وأضاف أبو ردينة أن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلى لهذه المجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفى مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.



وأكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية أن على العالم التحرك فورا لوقف هذا العدوان الشامل الذى يتعرض له الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلى بوقف جرائمها التى أشعلت المنطقة، وتهدد الاستقرار الدولى.



وقال "نطالب الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل لوقف هذا الجنون وهذه الإبادة الجماعية التى تقوم بها سواء فى رفح الفلسطينية التى حذرنا مرارا من اجتياحها، أو فى مدن قطاع غزة وإغلاق معابرها من أجل التسبب بمجاعة إنسانية فى ظل نقص حاد بالأغذية والأدوية، أو فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، التى تتعرض لعدوان متواصل يستهدف المواطن الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية".