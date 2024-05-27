الخليج اليوم .. قطر.. الداخلية تنشر مقطع فيديو لكمين ضبط مروج مخدرات (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نشرت وزارة الداخلية القطرية اليوم الأحد، مقطع فيديو يظهر كمين ضبط أحد مروجي المخدرات في البلاد.

وفي حسابها على منصة "إكس"، عرضت الداخلية القطرية مقطع الفيديو الذي أبان عملية الإيقاع بالمروّج وتصويره وهو يقوم ببيع المواد المخدرة للمشتري، ومن ثم ملاحقته وإلقاء القبض عليه.

وقالت الداخلية في بيان لها: "تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي "لخويا" من القبض على أحد المروجين بعد قيامه بعملية بيع للمواد المخدرة".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل المحافظة على النظام والأمن العام، وذلك من خلال تسخير كافة إمكانياتها لضبط وإيقاف كافة المخالفين".