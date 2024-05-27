شكرا لقرائتكم خبر عن شئون الحرمين: المركز الإعلامى يهدف لخدمة الإعلاميين والمراسلين ومندوبى القنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المركز الإعلامى لرئاسة الشؤون الدينية، وذلك بمبنى الرئاسة بالعاصمة المقدسة.



وأكد السديس - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء السعودية (واس) - أهمية دور الإعلام باعتباره شريكا استراتيجيًّا فى نجاح المؤسسات والقطاعات وأعمالها، وتسليط الضوء على جهودها وإبرازها، ونشر رسالتها وخِدماتها، وجسرًا ممتدًا بينها وبين القاصدين، وإيصال الرسالة الدينية للحرمين الشريفين، وإثراء قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتعريف البشرية بالإسلام الحق وتسامحه وتعايشه ورحمته من قلب مهبط الوحى المسجد الحرام ومأرز الإيمان المسجد النبوى.



وأشار إلى أن إنشاء المركز الإعلامى جاء لمواكبة المتغيرات الإعلامية وتجددها، وللتناغم والتنسيق مع المنظومة الإعلامية المتنوعة بقطاعاتها المختلفة لتغطية رسالة الحرمين الدينية الإعلامية وبثها، وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر صناعة محتوى دينى معتدل، وتكريس قيم التسامح والوسطية فى البشرية من قلب الحرمين، وإيصال رسالتهما الدينية عالميًا باللغات المختلفة، وإبراز جهود الدولة المباركة فى خدمتهما وخدمة ضيوف الرحمن والزائرين.



وفى هذا السياق، قال مستشار رئيس الشئون الدينية المشرف على اللغات والترجمة والإعلام بالرئاسة، فهيم الحامد، إن الهدف من إنشاء المركز الإعلامى هو إيجاد محضن مهنى متخصص لخدمة الإعلاميين والمراسلين ومندوبى القنوات الرسمية، وتسهيل مهامهم من إعداد التقارير وصناعة قصص النجاحات الدينية من الحرمين، وأخذ المعلومة من الجهة المخولة الرسمية بالشؤون الدينية فى الحرمين.



بدوره، أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بمكة المكرمة جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1445هـ.



وقال المدير العام للمركز عبدالله سندى إنه تم وضع الخطط اللازمة بما يتواكب مع توجيهات حكومة المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن رحلة إيصال الحافلات تبدأ لحظة وصول الحافلة للعاصمة المقدسة "محطة النوارية" حيث يتم استقبال ضيوف الرحمن وإكمال الإجراءات اللازمة لهم من خلال كوادر وطنية مدربة، وباستخدام التقنيات الحديثة للتسجيل عبر المسار الإلكترونى المرتبط بمركز معلومات الحج والعمرة المعنى باستقبال بيانات الحجاج بشكل سريع ومباشر لتقديم أفضل الخدمات لهم.



ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الإجراءات يتم توجيه الحافلة لمقر سكن الحجيج فى مكة المكرمة ومرافقة المرشد المخصص للحافلة، لتسهيل توجيه الحجاج باستخدام أجهزة ذكية تتابع من خلال الخرائط الذكية فى مركز المتابعة والتحكم بالمركز، والتأكد من وصول الحافلة لمقر السكن بأسرع وقت ممكن لراحة ضيوف الرحمن.



بدورها، تواصل المديرية العامة للجوازات استقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج لعام 1445هـ، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.



وأكدت "الجوازات" تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم جميع منافذ المملكة بالكوادر البشرية المؤهلة، والأجهزة التقنية الحديثة، مثل أجهزة الترجمة الفورية لـ (137) لغة.



وفى السياق ذاته، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية، ورشتين تدريبيتين بشكل افتراضى الأولى بعنوان (أساس ASAS)، والثانية تحت عنوان (ترحاب TERHAB).



وتهدف الدورتان إلى رفع وعى منظمى ومقدمى خدمات الحج، ورفع جودة أداء العاملين فى خدمة ضيوف الرحمن بما يسهم فى إنجاح مهامهم، وشارك فى ورشتى العمل مندوبون عن الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، إضافةً إلى مسؤولى وممثلى وزارات الحج بالدول الأعضاء، وعدد من مؤسسات المنظمة وهيئاتها ذات الصلة.