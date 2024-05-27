شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائرى: نعتزم إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية الجزائرى أحمد عطاف اعتزام بلاده إعادة طرح ملف عضوية فلسطين أمام مجلس الأمن الدولى، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإقامة الدولة الفلسطينية كحل عادل ودائم ونهائى للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.



جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها وزير الخارجية الجزائرى أثناء مشاركته فى الاجتماع الوزارى العربي-الأوروبى حول القضية الفلسطينية، الذى انعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، شدد عطاف على ضرورة استغلال الزخم الذى أحدثه الاعتراف الدبلوماسى للعديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لتشجيع باقى الدول الأوروبية على القيام بالمثل وتعزيز الحلول الدائمة للصراع فى الشرق الأوسط.



وأعرب عطاف عن أمله فى أن تساعد الأغلبية الساحقة من الدول التى أيدت هذا التحرك فى الجمعية العامة للأمم المتحدة على اتخاذ القرار الصحيح فى مجلس الأمن على نحو يحافظ على حل الدولتين.