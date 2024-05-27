شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الديوان الملكى السعودى، اليوم الإثنين، وفاة الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".