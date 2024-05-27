شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الأمم المتحدة يرحب بمرور المساعدات والوقود من مصر إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمرور المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والوقود من مصر إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مطالبا السلطات الإسرائيلية بتسهيل النقل الآمن وتسليم مثل هذه الإمدادات إلى المحتاجين، حيث إن العملية الإنسانية في القطاع على وشك الانهيار علي حد قوله.

ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن أمين عام الأمم المتحدة أعرب عن فزعه إزاء عدم تنفيذ الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في غزة، وذكّر الأطراف بأن قرارات المحكمة ملزمة.

وشدد الأمين العام على ضرورة حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك الوصول إلى الغذاء والمأوى والمياه النظيفة وذلك تزامنا مع نزوح أكثر من 800 ألف شخص من رفح بسبب الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء منذ 6 مايو.

وأكد أنطونيو جوتيريش الحاجة إلى فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2720، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2023، وأن تتمتع المنظمات الإنسانية بإمكانية الوصول الكامل والآمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

وكرر جوتيريش دعوته إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين.

