شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا تؤكد الحرب على المدنيين فى غزة مستمرة بلا هوادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " أن الحرب علي غزة حربا علي المدنيين مضيفة أنه لا تزال الخسائر في صفوف المدنيين والنزوح وتدمير المنازل والبنية التحتية المدنية الأساسية مستمرة بلا هوادة.

وأضافت المنظمة الأممية خلال منشور علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (X): لا يوجد مكان آمن في غزة، مشددة علي ضرورة وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وأشارت المنظمة الأممية، إلي أن المساعدات موجودة، على بعد عشرات كيلومترات من المدنيين بينما يقترب السكان من المجاعة بسبب وجود التحديات المستمرة التي تواجه تلقي المساعدات وتسليمها في قطاع غزة، بما في ذلك عمليات التفتيش التعسفية المعقدة والقيود المفروضة على الوصول من قبل السلطات الإسرائيلية.