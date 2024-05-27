شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين.. ومراسلون بلا حدود تقدم شكوى جديدة للجنائية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، هجومه جوًا وبرًا وبحرًا، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ 234 ، وبعد ليلة ارتكاب فيها مجزرة فى مخيم للنازحين فى رفح، والتى أوقعت عشرات الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتعمد جيش الاحتلال استهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء، ومناطق تمركز العائلات، حيث تسبب القصف باستشهاد أفراد عائلات بأكملها في أماكن متفرقة بالقطاع.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن عشرات الأشخاص استشهدوا أو أصيبوا، جراء قصف مدفعية الاحتلال مربعات سكنية ومناطق مأهولة في مدينة غزة، والنصيرات، والبريج، ومنطقة الزرقا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مخيمي "الشابورة ويبنا وحي قشطة ومنطقة البلد جنوبي ووسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني في غزة سقوط أكثر من 40 شهيدا وعشرات الجرحى جراء القصف الإسرائيلي على رفح، وقال إنه يواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمه.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر القرارة شمال غرب مدينة خان يونس.

من جانبها، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن القصف الإسرائيلي على رفح يؤكد مجددا عدم وجود أي مكان آمن، وجددت دعوتها إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.

بدورها، تقدمت مُنظمة "مراسلون بلا حدود"، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق فلسطينيين".

ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين 15 ديسمبر 2023 و20 مايو 2024.

وتشير الشكوى الجديدة إلى أن 8 حالات جديدة لصحفيين فلسطينيين استشهدوا وأصيب مراسل ، جميعهم خلال ممارسة مهامهم الصحفية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أن لديها دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحفيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة، والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أنها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحفيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 أكتوبر وأخرى في 22 ديسمبر.