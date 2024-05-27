شكرا لقرائتكم خبر عن شهيد و10 مصابين فى غارة إسرائيلية على بنت جبيل بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط شهيد و1 مصابين جراء غارة شنها الطيران الإسرائيلى باستخدام مسيرة، استهدفت الغارة دراجة نارية بالقرب من مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

كما شن العدو الإسرائيلى، صباح اليوم الاثنين، غارة أخرى استهدفت بلدة عيترون، كما استهدف القصف المدفعي والفوسفوري منطقة الطيبة ورب ثلاثين، وفق موقع "لبنان24".

وأطلق العدو الإسرائيلي، مساء أمس، القنابل الضوئية بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

وقال جيش الاحتلال إننا قصفنا الليلة الماضية أهدافا عدة لحزب الله في ميس الجبل والخيام وحولا ويارين جنوب لبنان.

وعلى صعيد آخر، قالت وسائل إعلام لبنانية، أمس الأحد ، إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع ومستوطنات إسرائيلية في إصبع الجليل شمال فلسطين المحتلة.

من جانبه أفاد حزب الله بأنه قصف ثكنات يفتاح وراميم وحبوشيت شمال إسرائيل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.