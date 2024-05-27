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الخليج اليوم .. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير من آل سعود

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الاثنين، وفاة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".

 

وأضاف البيان: "سيصلى عليه اليوم الاثنين الموافق 19 / 11 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

 

وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: "واس"

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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