شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر ورئيس المجلس الأوروبى يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين، مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع فى قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قَنَا) - العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبى، وسبل تعزيزها وتطويرها.