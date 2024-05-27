شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مدة الصلاة فى الروضة الشريفة وشروط الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزيزى الحاج، إذا كنت تنوى زيارة الروضة الشريفة، فعليك معرفة الشروط أولاً، والتى أوضحتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفى مقدمتها الموافقة على تعليمات الدخول للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك قبل إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك".

وكشفت أن تعليمات الدخول للصلاة في الروضة الشريفة توضح أن وقت الصلاة في الروضة 10 دقائق فقط، وذلك لإعطاء الفرصة للآخرين.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تأكيد الموعد عند حجز التصريح، والحضور قبل الموعد بربع ساعة، إضافة إلى التأكيد على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة في نطاق الحرم.

ونوهت إلى استخدام الرمز المرئي للموعد مرة واحدة فقط، ويجب الالتزام بالحضور على الوقت المحدد، وكذلك التأكيد على إظهار الرمز المرئي خلال الدخول من البوابة، حيث لن يتم الدخول إلا به.

ونوهت الهيئة أيضاً إلى أنه في حال عدم القدرة على الحضور لزيارة الروضة في الموعد المحدد، يجب إلغاء التصريح لإعطاء فرصة للآخرين، حيث إنه لا يمكن الحجز مرة أخرى إلا بعد عام كامل.