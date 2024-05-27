شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: الهجوم على مخيم النازحين برفح تحد صارخ للقرارات والقوانين الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الجمهورية اليمنية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للمجزرة البشعة، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم للنازحين فى مدينة رفح، وأسفرت عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية فى بيان اليوم الاثنين، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نِت)، أن هذا الفعل المتعمد يمثل جريمة حرب جديدة، وتحدٍيا صارخا للقرارات والقوانين الدولية، بما في ذلك قرار محكمة العدل الدولية الصادر مؤخرا.

ودعت الخارجية اليمنية مجلس الأمن الدولى إلى تحمل مسؤولياته، لوقف آلة الموت والدمار، وتوفير الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.