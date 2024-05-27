شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن قدوم 532 ألفا و958 حاجًا من خارج المملكة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، قدوم 532 ألفا و958 حاجًا خلال موسم الحج لهذا العام عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وفق"عكاظ".

وأوضحت الجوازات بالمملكة، أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 523729، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 9210 حجاج، وقدِم 19 حاجا عبر المنافذ البحرية.



أكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها فى المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التى يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة. ‏



ومن جهة ثانية، وفرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ما يقارب 500 كادر مدنى مدرب، للمشاركة فى تنظيم إعداد الحشود وإدارتها بجميع المواقع بالمسجد الحرام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تقديم أفضل الخدمات للحفاظ على سلامة قاصدى المسجد الحرام.

وتقوم الهيئة بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة وحماية الممتلكات والأفراد ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.