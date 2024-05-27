شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب إقليم الدريوش شمالى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطنى المغربى للجيوفيزياء، اليوم الاثنين، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.5 درجات على مقياس ريختر، بعرض ساحل إقليم الدريوش شمالى البلاد.

وأوضح المعهد في بيان أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الواحدة و40 دقيقة و25 ثانية صباحا (توقيت جرينيتش +1).

وأضاف البيان أن هذه الهزة، سُجلت على عمق 16 كيلومترا، ووقعت عند التقاء خط العرض 35.531 درجة شمالا، وخط الطول 3.502 درجة غربا.