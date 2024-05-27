شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدشن سفينتى مساعدات إنسانية للشعبين السودانى والفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكى السعودى والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تدشين سفينتى مساعدات إغاثية للشعبين السودانى والفلسطينى.

وقال الربيعة - في تصريح لقناة "الإخبارية" السعودية من ميناء جدة اليوم الاثنين، إن السفينة المتوجهة إلى السودان هي رقم 31؛ ليصل إجمالي الحمولات إلى أكثر من 14 ألف طن من المواد الإغاثية والإيوائية والطبية واللوجستية لدعم الشعب السوداني.

وأضاف الربيعة أن السفينة المتجهة إلى العريش ثم إلى الشعب الفلسطيني في غزة هي رقم 8 وتحتوي على مواد غذائية وإيوائية ولوجستية، وصهاريج مياه.