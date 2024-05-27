شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء جدة يستقبل أولى رحلات الحجاج من السودان لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جوازات ميناء جدة الإسلامى، اليوم الاثنين، أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من جمهورية السودان، لأداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت الجوازات- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصات المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.