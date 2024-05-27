شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تطالب بردع إسرائيل وفرض عقوبات دولية عليها عقب مذبحة خيام رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت سلطنة عمان بالتدخل الفورى من قبل المجتمع الدولى لردع إسرائيل، مؤكدةً أن الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال في ارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل. وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وفى سياق متصل، أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة‬؛ والاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح

وكان عدد من الدول العربية أعربوا عن إدانتهم واستنكارهم للمذبحة التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنيني فى خيام النازحين برفح ، وشددت الدول على ضرورة تدخل المجتمع الدولى لوقف الاعمال الوحشية التى تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيينن .

ومن جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، الأمر الذي أسفر عن سقوط المئات من القتلى والمصابين بين صفوف الفلسطينيين النازحين العزل، في انتهاك جديد وسافر لأحكام القانون الدولي الإنساني، وبنود اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

واعتبرت أن هذا الحدث المأساوي، إمعاناً في مواصلة استهداف المدنيين العُزل، والسياسة الممنهجة الرامية لتوسيع رقعة القتل والدمار في قطاع غزة لجعله غير قابل للحياة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية كقوة قائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية.

