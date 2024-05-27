شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الأردنى يكشف عن هواياته واستعدادات استقبال مولوده الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد الأردنى، عن أن لعب كرة القدم ومشاهدتها هى الأولى على قائمة هواياته، مشيرًا إلى أن متابعة الفنون القتالية المختلطة تأتى ثانيًا ضمن اهتماماته، إضافة إلى الملاكمة فى بعض الأحيان.

وتحدث ولى العهد الأردنى، خلال مقابلة مع قناة العربية، تمت إذاعتها، أمس الأحد، عن هواياته وزواجه وشعوره مع قرب قدوم مولوده الأول، وعند سؤاله فريقه المفضل علي المستوى المحلي أو الإقليمي، قال الأمير الحسين: "أعتقد أن الناس تعرفها".

وأكد الأمير الحسين، أن حياته تغيرت إلى الأفضل، ووصف عثوره على شريكة حياته بأنه "نعمة كبيرة"، قائلاً: "الزواج ساعدني أن أكون أكثر هدوءًا، رجوة هادئة، وظلها خفيف، وطيبة المعشر، كما أن لديها صديقات في الأردن منذ زمن، لذلك هي معتادة على البلد، وهذا سهّل عليها كثيرًا".



ولى العهد الأردنى وزوجته الأميرة رجوة

وأشار الأمير الحسين إلى أنه والأميرة رجوة متحمسان لقرب قدوم المولود، مؤكدًا أن "كل شيء سيتغير مع الأولاد"، وعن توقعاته لشعور الأبوة، قال: "لا أعلم ماذا علي أن أتوقع، لكن الحمد لله متحمسون والأهل متحمسون، الوالدة بدأت بشراء حاجيات المولود منذ أسابيع، إن شاء الله إنها مرحلة جميلة".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أبريل الماضي أن الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، والأمير الحسين بن عبدالله، ينتظران مولودهما الأول في صيف العام الحالي، ومُنحت زوجة ولي العهد لقب "صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة"، عقب عقد قرانهما في الأول من يونيو 2023.