شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: على مجلس الأمن اتخاذ للازم لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القيادى فى حركة حماس أسامة حمدان، إنه على مجلس الأمن اتخاذ قرار بإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا نطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلى ووقف تسليحه.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.