شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أكثر من 25 صاروخا على مستوطنات كريات شمونة شمال الأراضي المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة العبرية، إن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنات كريات شمونة شمال الأراضي الفلسطينية، بعد أن أطلق أكثر من 25 صاروخا". وذكرت الإذاعة أنه تم رصد عدة حالات سقوط في المنطقة ولم يبلغ عن وقوع إصابات".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم الطلب إلى مستوطني منطقة "ميرون البقاء في "الأماكن المحصَّنة، حتى إشعار آخر".

وجاء هذا الإعلان، بعد "الرشقة الصاروخية الأخيرة من لبنان"، بحسب الإعلام الإسرائيلي، والتي "تضمنت إطلاق أكثر من 50 صاروخاً على الشمال"، وهو ما أدّى إلى "انقطاع التيار الكهربائي في منطقة ميرون".

في سياق آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد جنوده أصيب بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة يوم أمس الأحد.