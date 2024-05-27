شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حماس: أطفال فلسطين يقتلون بنيران الاحتلال وبأسلحة أمريكية دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال القيادى فى حركة حماس أسامة حمدان، إن جيش الاحتلال يواصل لليوم 234 عدوانه على أهلنا فى قطاع غزة، مضيفا أن الاحتلال يصعد من مجازره ضد المدنيين وأحدثها مجزرة رفح الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال قتل وأعدم أكثر من 36 ألفا من أبنائنا إضافة إلى أكثر من 81 ألف جريح، لافتا إلى أن أطفال فلسطين يقتلون بنيران الاحتلال وبأسلحة أمريكية دقيقة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.