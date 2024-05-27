شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك بالدورة الوزارية لمنتدى التعاون العربى- الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن مشاركتها في أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني المقرر عقدها في بكين يوم الخميس المقبل.



وذكرت الأمانة العامة، في بيان اليوم الإثنين، أن وفد الأمانة العامة وصل إلى بكين بناء على دعوة رسمية من وزارة الخارجية الصينية، لبدء الأعمال التحضيرية غدا ، للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني.



وأضافت أن الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، السفير الدكتور خالد منزلاوي، سيرأس وفد الأمانة العامة غدا في الأعمال التحضيرية، على أن يرأس الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي وفد الأمانة العامة في اجتماع كبار المسؤولين بعد غد الأربعاء، التحضيري للاجتماع الوزاري يوم /الخميس/ المقبل، الذي يرأس وفد الأمانة العامة فيه الأمين العام أحمد أبو الغيط.