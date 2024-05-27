شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدين القصف الإسرائيلي على مخيمات النازحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المبعوث الأممي للشرق الأوسط تور وينسلاند، اليوم الإثنين، القصف الإسرائيلي على مخيمات النازحين في رفح الفلسطينية، مطالبًا الجانب الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل وشفاف.



وقال وينسلاند، في بيان نشره على حسابه الرسمي على منصة "أكس": "أدين الهجمات الإسرائيلية بالأمس على مخيمات النازحين في رفح (الفلسطينية) جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 شخصًا فلسطينيًا بشكل مأساوي، بينهم نساء وأطفال".



وأعرب عن انزعاجه الشديد لمقتل هذا العدد من النساء والأطفال في المكان الذي لجأوا إليه للفرار من الحرب، بحسب البيان.



وأضاف البيان: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادث، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى حماية المدنيين بشكل أفضل" .



وأعاد التأكيد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بشكل فورى وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيين داخل القطاع.