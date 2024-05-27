شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية كولومبيا يدعو لمضاعفة الضغوط على إسرائيل لتطبيق حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الخارجية الكولومبي، لويس جيلبرتو موريللو، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط على إسرائيل من أجل التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي من خلال تطبيق حل الدولتين.



وقال موريللو في تصريحات نقلتها قناة "فرانس 24"، اليوم الإثنين" إنه يجب على المجتمع الدولي أن يطالب إسرائيل وحلفاءها بالانخراط في مفاوضات للتوصل لحل سلمي للصراع في غزة".



ووصف "موريللو" أعمال العنف في قطاع غزة - التي أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص - بأنها "إبادة جماعية."