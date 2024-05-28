شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يؤكد ضرورة وقف العمليات الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية وحماية المدنيين الأبرياء، مشددًا على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني الاثنين من رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، أكدا خلاله ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.



وثمن الملك عبدالله الثاني - خلال الاتصال، وفقًا لبيان الديوان الملكي - خطوة النرويج تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بجانب دورها في إرسال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.



وجدد التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على كامل حقوقه المشروعة، وقيام دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.