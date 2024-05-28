شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 6 آخرين، مساء الاثنين، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا شمال مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين الشهداء السبعة والستة جرحى من تحت أنقاض المنزل الذي دمرته الغارة الإسرائيلية في منطقة عريبة شمال مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلن مستشفى الكويت التخصصي في مدينة رفح الفلسطينية استشهاد اثنين من طواقمه العاملة، جراء استهدافهما من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة المستشفى خروجه عن الخدمة بسبب توسيع عدوان الاحتلال في محافظة رفح الفلسطينية، والاستهدافات المتكررة والمتعمدة لمحيط المستشفى، والتي كان آخرها استهداف بوابة المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة فيه، وكذلك إصابة 5 من الطواقم الطبية في استهداف سابق.

وأضافت إدارة المستشفى أنه سيتم نقل الطواقم الطبية إلى المستشفى الميداني الذي يجرى تجهيزه في منطقة المواصي.

وتعرضت رفح الفلسطينية خلال الساعات الأخيرة لسلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف وسط وشرق المحافظة، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل والمنشآت.

وفي سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج.