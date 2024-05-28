شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدبلوماسى التونسى طارق بن سالم أمينا عاما لاتحاد المغرب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الإثنين، تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينًا عامًا لاتحاد المغرب العربي لمدة ثلاث سنوات، وذلك بداية من أول يونيو المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان- أن هذا التعيين يأتي وفقًا لمقتضيات معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي لسنة 1989، وباقتراح من الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعد موافقة جميع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد.