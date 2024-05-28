شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرتين في هجوم تبنته فصائل عراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيرتين مفخختين، كانتا متجهتين نحو مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل، فيما تبنت فصائل مسلحة عراقية استهداف هذه المدينة.

وجاء في بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي: "اعترضت طائرة مقاتلة وأنظمة دفاع جوي أرضية الطائرتين المسيرتين"، مشيرة إلى أن المسيرتين "لم تدخلا المجال الجوي الإسرائيلي".

وأعلنت فصائل عراقية، استهداف "هدف حيوي في إيلات.. بواسطة الطيران المسيّر"، مشيرة إلى أن هذا الهجوم جاء "نُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر" الإسرائيلية.