شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الأمم المتحدة عن هجوم مجزرة الخيام: يجب وضع حد لهذه الفظائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإثنين، الغارة الإسرائيلية على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، قائلًا إنه "يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وقال جوتيريش عبر منصة "إكس"، إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف: "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".