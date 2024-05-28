شكرا لقرائتكم خبر عن فرانسوا أولاند: القصف الإسرائيلي على رفح غير المقبول ولا يطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا أولاند، الاثنين، القصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيمًا للنازحين وأسفر عن العديد من الضحايا من بين المدنيين في مدينة رفح الفلسطينية، ووصفه بـ"غير المقبول" و"لا يطاق".



وقال أولاند - في تغريدة على منصة "إكس" - إن القصف الذي شنته إسرائيل الليلة الماضية على مخيم للنازحين في رفح، واستهداف الأطفال والنساء والرجال الأبرياء الذين ظنوا أنهم في آمان هناك، أمر غير مقبول ولا يطاق، مؤكدًا ضرورة وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي.



وقد أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن غضبه إزاء هذا القصف الإسرائيلي الذي أوقع العديد من الضحايا من بين النازحين في رفح، مؤكدًا ضرورة أن تتوقف هذه العمليات حيث لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي ووقف فوري لإطلاق النار.