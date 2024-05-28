شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة التونسى يؤكد ضرورة إيلاء الوضع الصحي بفلسطين أولوية قصوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة التونسي علي مرابط على ضرورة إيلاء الوضع الصحي في فلسطين الأولوية القصوى في ظل العدوان "الهمجي" لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة.



ودعا مرابط - خلال مشاركته في الدورة 60 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة العراق في جنيف الإثنين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بالدخول العاجل للمساعدات الإنسانية، ورفع الحصار الجائر عن الأراضي الفلسطينية، مؤكدا موقف تونس الثابت المساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وشدد المرابط على أهمية تنسيق مواقف الدول العربية بخصوص القضايا التي ستتناولها جمعية الصحة العالمية التي ستنظر في اعتماد برنامج عمل منظمة الصحة العالمية الرابع عشر للفترة 2025 – 2028 ، والتقدم الحاصل في المفاوضات حول الآلية الدولية للوقاية من الجوائح الصحية والتأهب والاستجابة لها، وتعديل اللوائح الصحية الدولية، بالإضافة إلى الطوارئ الصحية الدولية خاصة في الأراضي الفلسطينية.



يشار إلى أن الدورة 60 لمجلس وزراء الصحة العرب، تنعقد ضمن فعاليات الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية المقامة بجنيف خلال الفترة من 27 مايو حتى أول يونيو المقبل