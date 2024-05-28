شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المستشفى الكويتي برفح: أُجبرنا على الإغلاق بعد مصرع اثنين من العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر المستشفى الكويتي وسط رفح إلى الإغلاق الاثنين، بعد تزايد الهجمات العسكرية الإسرائيلية حول المستشفى.

وأدت الهجمات 'المتكررة والمتعمدة' التي شنتها القوات الإسرائيلية مؤخرًا إلى مقتل اثنين من العاملين في المستشفى، فضلاً عن إصابة خمسة من الطاقم الطبي، وفقًا للدكتور صهيب الهمص، مدير المستشفى الكويتي.

وقال الهمص إن باقي الطواقم الطبية يجري نقلها إلى مستشفى ميداني يجري تجهيزه في منطقة المواصي بغزة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت وزارة الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار أدت إلى مقتل اثنين من الموظفين أثناء قيامهما بواجبهما أمام البوابة.والشهيدان هما رشيد محمد سعيد برهوم، 23 عاماً، ومصعب سامي دخل الله الأعرج، 22 عاماً.