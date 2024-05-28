شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وسلوفينيا توقعان على عدة اتفاقيات من بينها عقد لتوريد الغاز الطبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الجزائر وسلوفينيا ، الأثنين،على عدة اتفاقيات من بينها عقد لتوريد الغاز الطبيعي إلى هذا البلد الأوروبي.



وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات الثنائية التي أجراها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ورئيس حكومة سلوفينيا، روبرت غولوب الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وأشرف الرئيس الجزائري رفقة رئيس الحكومة السلوفينية على مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات، شملت التوقيع على عقد بين شركة "سوناطراك" الجزائرية للنفط والغاز وشركة "جيوبلان" السلوفينية لتوريد الغاز الطبيعي.



كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين حكومتي البلدين حول الإعفاء المتبادل من متطلبات الحصول على التأشيرة قصيرة المدى لحاملي الجوازات الدبلوماسية، فضلا عن التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التحول الرقمي السلوفينية في مجال الذكاء الاصطناعي.