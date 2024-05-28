شكرا لقرائتكم خبر عن جريفيث: الهجوم على رفح الفلسطينية أحدث أعمال إسرائيل الشنيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن جريفيث، أن الوضع الحاصل داخل رفح، لم يكن مفاجئًا.

وأضاف، لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة والهجوم على رفح الفلسطينية "غير مقبول على الإطلاق"، وهجوم الليلة الماضية على رفح الفلسطينية أحدث أعمال إسرائيل "الشنيعة والأكثر قسوة"

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، حذرنا من أن عملية رفح ستؤدي لمذبحة مشيرا، "لقد رأينا عواقب الهجوم".