شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة دعم فلسطين: الجهود العربية تشكل حائط صد أمام مخططات الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، أن الجهد العربي في القضية الفلسطينية يشكل حائط صد أمام مخططات الاحتلال لفرض وقائع على الأرض وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، ويهدف إلى مزيد من الاعترافات بالدولة والحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وفرض مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وقال رئيس الهيئة في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية،اليوم الاثنين إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي وحشية وجنون غير مسبوق تجاوز كل الأعراف والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي وتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات، وتعد جريمة إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، في ظل عجز دولي عن وقفها وتمادي إسرائيلي في ارتكاب مزيد من الجرائم.



وأضاف أن حرب الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال تحدث بالتوازي مع تدمير 85% من منازل المواطنين والمنشآت في قطاع غزة، وفرض عقوبات جماعية منها سلاح التجويع منذ اليوم الأول من العدوان.



وأوضح أن نتنياهو يدرك أن اللحظة التي ستتوقف فيها الحرب ستبدأ محاكمته ولن يبقى في الحكم، ولذلك فهو مُصر على إطالة الحرب ومواصلتها وارتكاب الجرائم ما يحقق له ذلك، لافتا إلى أنه لابد من تدخل دولي حاسم يقوم على تشكيل تحالف إنساني والبدء في مسار جاد لمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع لقواعد القانون الدولي الإنساني وتنهي العدوان على المدنيين في قطاع غزة.