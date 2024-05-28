شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الأيرلندى فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، نظيره الأيرلندي ميشيل مارتن، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل .



وتم خلال اللقاء -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها .



وحضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بلجيكا الدكتور خالد الجندان، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السعودى عبد الرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، والمستشار في وزارة الخارجية السعودية الدكتورة منال رضوان.



وعلى صعيد أخر، بحث وزير التعليم السعودي يوسف البنيان ووزيرة التعليم الوطني في جمهورية بولندا باربرا نوفاك، اليوم تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والعلمية بين السعودية وجمهورية بولندا، وتبادل الخبرات بينهما في مجال التعليم بمختلف مراحله العام والعالي، بما في ذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتبادل الطلابي في المستويات الجامعية .



واستعرض البنيان مع الجانب البولندي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)- تجربة التعليم في السعودية، ومواءمة مستهدفاتها لرؤية 2030 المتعلقة بسوق العمل، والبحث العلمي والاهتمام بالطلبة الموهوبين، مشيرًا للنتائج التي حققها الطلبة السعوديون في مسابقة "آيسف 2024" التي جرت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية .



من جانبها، أعربت وزيرة التعليم الوطني البولندية عن تطلعاتها لتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في حقل التعليم والبحث العلمي. من جهة أخرى، التقى وزير التعليم عددًا من رؤساء وعمداء الجامعات البولندية خلال مأدبة الغداء التي أقامها السفير للبنيان بمقر سفارة المملكة في وارسو، وقد ألقى كلمة أعرب فيها عن تطلعه لتعزيز التعاون بين الجامعات السعودية والجامعات البولندية، وتنفيذ برامج مشتركة تخدم مسيرة التعليم والبحث العلمي في البلدين الصديقين