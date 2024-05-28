شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر أممى: لابد من التضافر العالمى لوقف الجرائم الإسرائيلية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بالاكريشنان راجاجوبال، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن، إن مهاجمة النساء والأطفال أثناء تواجدهم في ملاجئهم في رفح هو عمل وحشي، مشددا علي ضرورة وقف الحرب علي غزة

وقال المقرر الأممي: نحن بحاجة إلى تحرك عالمي متضافر لوقف تصرفات إسرائيل الآن، مشيرا الي ضرورة تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في رفح.

ومن جانبه، قال مدير التخطيط في الأونروا، سام روز، في منشور له على موقع X: المساعدات موجودة، على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود بينما يقترب السكان من المجاعة، لافتا إلي تعسف قوات الاحتلال في توصيل المساعدات.