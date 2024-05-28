شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعرب عن قلقها إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية فى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الصين عن قلقها البالغ إزاء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة فى رفح الفلسطينية.

وحثت الصين - حسبما نقلت أفادت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية ليوم الثلاثاء، جميع الأطراف على حماية المدنيين والمنشآت المدنية، وذلك وفقا لما أعلنته المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج.

يشار إلى أن ما يقرب من 40 شخصا قد لقوا مصرعهم أمس الأول إثر استهداف إسرائيلي لمخيم نازحين في شمال غرب رفح، في منطقة صنفها الجيش الإسرائيلي من بين المناطق الآمنة للنزوح إليها.

