شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتى يصل إلى كوريا الجنوبية فى زيارة دولة تستمر يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول، فى زيارة دولة تستمر يومين، فى زيارة هى الأولى لرئيس إماراتى للبلاد، لإجراء محادثات قمة مع الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول.

والتقى الرئيس الإماراتى - في أعقاب وصوله إلى سول، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب، مع رؤساء مجموعات الأعمال الكبيرة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات لي جيه-يونغ، ورئيس مجموعة هيونداي موتور جيونغ إوي-سون، ورئيس مجموعة "إس كيه" تشوي تيه-وون؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الأعمال مثل التكنولوجيا المتقدمة، والدفاع والطاقة.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي قد قام بزيارة دولة إلى الإمارات العربية المتحدة في يناير 2023 وعقد اجتماعا مع الرئيس الإماراتي، اتفقا خلاله على توسيع التعاون في قطاعات الطاقة النووية والأسلحة والطاقة وغيرها.