شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وحصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" ترتفع لـ 8910 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، منذ مساء أمس الاثنين، وحتّى اليوم الثلاثاء، 22 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم زوجة الأسير ماهر دلايشة من مخيم الجلزون، وطفل، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير - في بيان مشترك - أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل، طوباس، جنين، قلقيلية، والقدس.

وواصلت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتدمير وتخريب المنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميدانى.

وبلغت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، أكثر من (8910)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يذكر أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

كما استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي، على شمال قطاع غزة، ورفح جنوبه.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، "إن قوات الاحتلال أطلقت النار بمحيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص، وإصابة آخرين، بينهم طبيب.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بسقوط ثلاثة شهداء وإصابة آخرين في استهداف الاحتلال منطقة الإسكان الأبيض غرب رفح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن استشهاد 36050 شخصًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.