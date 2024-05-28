شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: خروج جميع المستشفيات فى رفح عن الخدمة باستثناء مستشفى ولادة يصارع من أجل البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، خروج جميع مستشفيات مُحافظة رفح جنوب القطاع، عن الخدمة باستثناء مستشفى تل السلطان للولادة، الذي يصارع من أجل البقاء والاستمرار فى تقديم الخدمة للمرضى.

ولفتت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - إلى أنه منذ بدء الهجوم على رفح، خرجت 6 مستشفيات عن الخدمة، في ظل استمرار وتوسع التوغل الإسرائيلي، واستهدافه المتعمد للعديد من المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشارت إلى أن الهجمات أدت إلى خروج مستشفى أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني (2)، ومستشفى الكويت التخصصي، والمستشفى الميداني الإندونيسي، وعيادة تل السلطان، عن الخدمة.

وأضافت أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمراكز الطبية ألحقت أضرارا بالغة، وقتلت عدداً من الطواقم الصحية العاملة فيها، وزادت من صعوبة وصول المواطنين إليها.

وكانت منظمات أممية ودولية حذرت - سابقا - من استهداف جيش الاحتلال للمنظومة الصحية والطواقم الطبية في القطاع، إلا أنه تجاهل تلك التحذيرات واستهدف العديد من المستشفيات، ما فاقم الأوضاع داخل القطاع.

