الأردن يسير قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 40 شاحنة إلى غزة

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القاهرة - سامية سيد - سيرت القوات المسلحة الأردنية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمى، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تضم 40 شاحنة إلى قطاع غزة المحاصر.

وتتكون القافلة من شاحنات محملة بالطرود الغذائية الأساسية، ليتم توزيعها على السكان في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إن "الوضع الإنساني يزداد سوءا في قطاع غزة، فيما الحياة تضيق بأهلنا في غزة، ويصعب عليهم تأمين قوت يومهم".

وأضاف "نعمل أقصى ما في وسعنا لإدخال المزيد من المواد الغذائية إلى قطاع غزة لمواجهة النقص الغذائي ودرء حصول مجاعة محتملة في القطاع".

وأوضح الشلبي - في بيان اليوم الثلاثاء، أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم وصل إلى 1717 شاحنة و53 طائرة لصالح الفلسطينيين، عبر مطار العريش.