شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بروسيا: بانتظار اعتراف سلوفينيا ولوكسمبورج والبرتغال وبلجيكا بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تنتظر اعتراف بلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال وسلوفينيا بدولة فلسطين، موضحا أن اعتراف سلوفينيا سيكون خلال أيام، وفى المستقبل القريب لوكسمبورج، وبلجيكا والبرتغال .

ونقل موقع روسيا اليوم - عن نوفل قوله إن الأوروبيين بدأوا يدركون أن هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام حيث يتسأل الأوربيون الأن لماذا تفعل إسرائيل نفس ما جرى في الحرب العالمية الثانية من الهولوكوست وما إلى ذلك ؟.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 18 أبريل الماضي قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بأغلبية 143 صوتا من أصل 193.

ومع إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين يرتفع عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعترفة بفلسطين إلى 12 من أصل 27.