شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارئ فى مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى اليوم الثلاثاء، عن إعادة تفعيل خدمات الإسعاف والطوارىء فى مدينة غزة، المتوقفة منذ أربعة أشهر جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لآخر مركبة تابعة لها .

وأوضحت - في بيان صحفي - أن طواقمها تمكنوا من إدخال 5 مركبات إسعاف من جنوب قطاع غزة إلى محافظة غزة، عبر تنسيق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشـا).

وأشارت الجمعية إلى أنه منذ استشهاد طاقمها خلال مهمته الإنسانية في إنقاذ الطفلة هند رجب ذات الخمسة أعوام قبل أربعة أشهر لم يعد لها مركبات تعمل في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن الاحتلال يستهدف بشكل مباشر الطواقم الطبية، إذ استشهد منهم نحو 500 منذ بداية العدوان.

وتنص المادة 24 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية الذين يقومون بالبحث عن الجرحى، أو المرضى، أوجمعهم أو نقلهم أو علاجهم، في جميع الأحوال، إضافة إلى أن المادة 11 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف تنص أيضا على ضرورة احترام وحماية وسائل النقل الطبية في جميع الأوقات، وعلى عدم تعرضها للهجوم.

