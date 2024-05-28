شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة مغربية تثير الجدل بعد "قبلة مزعومة" وانتقادات واسعة لـ "ديلى ميل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت صحيفة ديلي ميل البريطانية حالة من الجدل فى الأوساط المغربية، بعد نشر تقرير تضمن صوراً لقبلة مزعومة من الوزيرة ليلى بن على وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وبحسب موقع "كود" المغربى في أول تعليق، قالت الوزيرة المغربية ليلى بن على إنها "مستهدفة منذ العام الماضي"، لكنها لم توضح أي تفاصيل.

فيما قالت صحف مغربية من بينها صوت المغرب، بداية القصة كانت يوم السبت 25 مايو 2024، على موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبحسب موقع صوت المغرب، بداية القصة كانت يوم السبت 25 مايو 2024، على موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونشرت هذه الصحيفة صورة القبلة الأسترالية، كنوع من المحتوى الذي دأبت على ترويجه، لأن الأمر يتعلّق أولا برجل فاحش الثراء وذائع الصيت، ثم لأن المعني بالأمر يعتبر حاليا بطل قصة طلاق معروض على أنظار القضاء الأسترالي ويحظى بمتابعة واسعة لأنه سيفضي إلى تقاسم ثورة تقدّرها مجلة "فوربس" بأكثر من 20 مليار دولار أي أنه يساوي أكثر من عشرة أضعاف ثروة أخنوش.

بعد ذلك تدخل صحيفة "ذا أستراليان" التابعة لامبراطورية روبرت مردوخ العالمية، لتخبرنا أنها قامت بالتحقيق في تفاصيل تلك الصورة، وتحديدا في هوية المرأة التي يقبّلها أندرو فورست، وتوصّلت إلى أن الأمر يتعلّق بوزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي.

وبما أن الصحيفة الأسترالية تعتمد نظام الاشتراك مقابل القراءة، فإن المقال لم يكن متاحا بالمجان، إلى أن تطوّع فاعل خير مجهول لشرائه وتحميله وتوزيعه، فيما كانت صحيفة ديلي ميل قد حذفت المقال الأصلي الذي تضمن الصورة، دون أن تفسّر سبب ذلك.

وقال موقع صوت المغرب، إن الادعاء الذي قامت به الصحيفة الأسترالية يبدو مقنعا إلى حد كبير، لأنها لم تصل إلى تلك المعلومة المفترضة بمقارنة حذاء السيدة التي تظهر في الصورة بأحذية نساء العالم، بل يبدو من خلال المقال أن الصحيفة توصلت بالمعلومة أولا، من فاعل خير في الغالب، ثم حاولت التحقق منها عبر مراجعة حسابات الوزيرة المغربية في الشبكات الاجتماعية مثلا، والتأكد من خلالها أنها كانت في العاصمة الفرنسية بالفعل خلال فترة التقاط الصورة.