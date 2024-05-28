شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس خلال استقبال وائل الدحدوح: تضحيات الشعب الفلسطينى لن تذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس تونس قيس سعيد أن التضحيات التى يقدمها الشعب الفلسطينى اليوم لن تذهب سدى وسيسترد حقه السليب.. مؤكدا موقف بلاده الثابت والداعم لإقامة دولة فلسطين المستقلة على كل أرضها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين بالرغم من المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى كل يوم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي اليوم الثلاثاء، للصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح، حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال قيس سعيد : إن المجتمع الإنساني في كل أنحاء العالم صار متفوقا على المجتمع الدولي وسيؤدي بالتأكيد إلى تغييره في قادم الأعوام.